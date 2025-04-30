Спикер ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Перемещение войск не фиксируется
На границе с Беларусью ситуация остается неизменной на фоне будущих военных учений с Россией. Перемещение техники или солдат не фиксируется, но направление остается угрожающим, рассказал в интервью Укринформу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Пограничники не исключают, что Россия может снова попытаться использовать Беларусь для действий против Украины.
"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-либо другим действиям. Особенно учитывая, что они снова анонсируют совместные учения", – сказал Демченко.
По его словам, в непосредственной близости к границе с Украиной в Беларуси пока не формируется какая-либо ударная группировка. Также российских подразделений в том количестве, в котором они могли бы представлять угрозу для Украины, нет.
"Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы будем об этом знать", – сказал спикер ГПСУ.
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