Спикер ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Перемещение войск не фиксируется

Пограничники не исключают, что Россия может снова попытаться использовать Беларусь в войне

Учения в Беларуси (Иллюстративное фото: president.gov.by)

На границе с Беларусью ситуация остается неизменной на фоне будущих военных учений с Россией. Перемещение техники или солдат не фиксируется, но направление остается угрожающим, рассказал в интервью Укринформу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Пограничники не исключают, что Россия может снова попытаться использовать Беларусь для действий против Украины.

"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-либо другим действиям. Особенно учитывая, что они снова анонсируют совместные учения", – сказал Демченко.

По его словам, в непосредственной близости к границе с Украиной в Беларуси пока не формируется какая-либо ударная группировка. Также российских подразделений в том количестве, в котором они могли бы представлять угрозу для Украины, нет.

"Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы будем об этом знать", – сказал спикер ГПСУ.