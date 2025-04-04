НАТО готова отреагировать на военные учения РФ и Беларуси, если будет нужно – МИД Литвы

Кястутис Будрис (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

При необходимости НАТО готова отреагировать на будущие российско-беларуские военные учения "Запад", запланированные на осень 2025 года. Об этом заявил глава литовской дипломатии Кястутис Будрис во время встречи министров иностранных дел стран – членов Альянса в Брюсселе, сообщает общественный вещатель LRT.

"Определенные действия планируются, в зависимости от того, что мы увидим по ту сторону, какие российские и беларуские силы будут задействовано в ходе учений, и это, безусловно, не будет оставлено без внимания", – рассказал Будрис.

Министр не раскрыл более детальных планов НАТО, но заверил, что Альянс отреагирует с учетом того, как будут проходить учения, а также того, в каком количестве и какие силы будут привлечены РФ и Беларусью.

В соответствии с этим НАТО сформирует "свое собственное, скажем так, присутствие или ответ", пояснил чиновник.

Литовская армия отмечала, что не видит никаких дополнительных военных угроз для страны во время российско-беларуских учений "Запад".

По словам военных, они выходят из разведданных от всего блока НАТО и утверждают, что, как и в прошлом, главной угрозой в этом году будет "возросший риск непреднамеренных инцидентов".

В конце февраля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что учения "Запад" не должны вызывать дополнительных опасений, поскольку страна и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.