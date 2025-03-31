Le Figaro: Путин со 100% вероятностью может вторгнуться в одну из стран Европы

Европейские военные считают, что прекращение огня в Украине даст России время и возможность восстановить силы

Армия России (Фото: Минобороны РФ)

Россия со 100% вероятностью может вторгнуться в какую-то из европейских стран в ближайшие годы. Об этом Le Figaro сообщил неназванный высокопоставленный французский офицер.

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"Существует 100% вероятность того, что Владимир Путин попытается проверить европейскую страну, где он почувствует слабость. Нам нужно спросить себя, что нужно было сделать до 2022 года, чтобы не допустить вторжения Путина в Украину", – сказал он.

По его мнению, нужно "готовиться к худшему", чтобы быть готовым дать отпор противнику.

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В Европе считают, что полномасштабная война кажется маловероятной. При этом не исключают, что Россия может пойти на ограниченное вторжение на территорию европейского государства или прибегнуть к "гибридной" или "подпороговой" войне.

В качестве примера такой войны приведены выборы в Румынии. Отмечается, что российские спецслужбы пытались привести к власти пророссийского президента, но результаты голосования были отменены.

По оценкам разведок разных стран, предполагаемые сроки вероятного вторжения РФ – четыре-пять лет.

"Если мы прислушаемся к лидерам стран Балтии, это может произойти гораздо быстрее", – сказал анонимный французский военный.

Литовская спецслужба в недавнем отчете отмечала, что в среднесрочной перспективе у России не должно быть потенциала на масштабную войну против НАТО. Но она может развить достаточный военный потенциал для ограниченных военных действий против одно или нескольких европейских стран.

При этом любой компромисс в вопросе полномасштабной войны РФ против Украины в Европе рассматривают как временную меру.

"Любой компромисс (в Украине) будет временным, а прекращение огня послужит паузой (для России), чтобы восстановить свои силы", – уверяет руководитель неназванной европейской разведывательной службы.

Отмечается, что Путин придерживается воинственной риторики и идентифицирует Запад как противника. Его цель: вновь закрепиться в том месте, которое он считает "сферой влияния России": по меньшей мере в Украине, Молдове, на Кавказе, в странах Балтии.