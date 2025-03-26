Рютте: Россия остается самой значительной и темной угрозой для НАТО

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс будет защищать своих членов и Путину это должно быть ясно

Марк Рютте и Дональд Туск (Фото: EPA/Pawel Supernak)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной и темной" угрозой для Альянса. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, передает The Gurdian.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Давайте не будем забывать, что Россия является и остается самой значительной и темной угрозой для нашего альянса. Давайте не будем забывать, что Россия переходит к экономике военного времени. И это окажет огромное влияние на их возможности и способность строить свои вооруженные силы", – сказал Рютте.

Он отметил, что НАТО и Польша должны быть в состоянии реагировать на любые результаты мирных переговоров России и Украины и подчеркнул, что у европейцев "мягко говоря, ограниченное влияние" на эти обсуждения.

Генсек НАТО также поблагодарил Польшу за увеличение расходов на оборону до 4,7% ВВП и отметил важность пятой статьи Альянса о коллективной обороне. По его словам, НАТО будет защищать Польшу в случае военной угрозы и рассматривает усилия страны по защите восточной границы с Беларусью.

"Если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он столкнется со всей мощью этого свирепого альянса. Наша реакция будет разрушительной. Это должно быть совершенно ясно Владимиру Путину и любому другому, кто… захочет напасть на нас", – резюмировал Рютте.