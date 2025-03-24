Сикорский: Мы должны быть готовы к новой агрессии России к концу десятилетия

Глава польского МИД убежден, что если РФ удастся захватить Украину, то баланс сил в регионе изменится

Радослав Сикорский (Фото: facebook.com/radeksikorski)

Польша и Европа в целом должны быть подготовлены к возможной новой агрессии России к концу десятилетия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радио TOK FM.

По его словам, Россия сейчас не сможет победить Украину в одиночку. Но если Киеву придется вынужденно капитулировать и Москва захватит ресурсы Украины, то баланс сил изменится. В таком случае следует учитывать, что Россия может начать "более масштабную агрессию к концу десятилетия".

Вместе с тем польский министр выразил надежду, что переговоры в Саудовской Аравии между Украиной, США и Россией могут привести к прорыву. По его словам, ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

"Самое главное, чтобы Украина выжила как страна, которая сама выбирает своих лидеров, контролирует большую часть своей территории и определяет направления интеграции", – сказал он.