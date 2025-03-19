Европа должна стать самостоятельной в обороне в течение трех-пяти лет – премьер Дании

Мэтте Фредериксен (Фото: Filip Singer / EPA)

Европа должна стать полностью самостоятельной в обороне в течение следующих трех-пяти лет, чтобы сдержать очень агрессивную Россию, которая может напасть на одну из стран Европейского Союза. Об этом в интервью газете Politico сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

"Я полностью за перевооружение Европы и хочу, чтобы мы поставили перед собой очень амбициозную цель, сказав, что через три-пять лет мы должны быть полностью способны защищать себя в Европе", – сказала Фредериксен.

Необходимость перевооружения стала "важнейшим делом", с которым столкнулся блок из-за постоянной угрозы со стороны России, которая может попытаться атаковать в "краткосрочной перспективе", если страны не будут действовать, чтобы ее сдержать, считает глава правительства Дании.

"Вы же видите, что они делают – диверсии, гибридные атаки, использование мигрантов... пытаются дестабилизировать наши страны с помощью дезинформации, фейковых новостей и т.д. Готовность России вести борьбу с Европой достаточно велика, и, к сожалению, я не уверена, что это изменится", — подчеркнула Фредериксен.

Ее комментарии прозвучали во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, о возможном прекращении огня в Украине.

Фредериксен скептически отнеслась к заинтересованности Путина в прекращении войны.

"Я не очень оптимистично настроена по отношению к России, потому что, когда я смотрю на их поведение, оно настолько противоречит человечности, Европе и всему, во что мы верим. Они должны доказать, что хотят жить нормальной соседской жизнью с нами в Европе", – сказала она.