Європа повинна стати самостійною в обороні протягом трьох-п’яти років – прем’єрка Данії

Метте Фредеріксен (Фото: Filip Singer / EPA)

Європа повинна стати повністю самостійною в обороні протягом наступних трьох-п’яти років, щоб стримати дуже агресивну Росію, яка може напасти на якусь із країн Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю газеті Politico повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Я повністю за переозброєння Європи й хочу, щоб ми поставили перед собою дуже амбітну мету, сказавши, що через три-п’ять років ми повинні бути повністю здатними захищати себе в Європі", – сказала Фредеріксен.

Необхідність переозброєння стала "найважливішою справою", з якою зіткнувся блок через постійну загрозу з боку Росії, яка може спробувати атакувати в "короткостроковій перспективі", якщо країни не діятимуть, щоб її стримати, вважає очільниця уряду Данії.

"Ви ж бачите, що вони роблять – диверсії, гібридні атаки, використання мігрантів... намагаються дестабілізувати наші країни за допомогою дезінформації, фейкових новин тощо. Готовність Росії вести боротьбу з Європою досить велика, і, на жаль, я не впевнена, що це зміниться", – наголосила Фредеріксен.

Її коментарі прозвучали під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня, про можливе припинення вогню в Україні.

Фредеріксен скептично поставилася до зацікавленості Путіна в припиненні війни.

"Я не дуже оптимістично налаштована щодо Росії, тому що, коли я дивлюся на їхню поведінку, вона настільки суперечить людяності, Європі та всьому, у що ми віримо. Вони повинні довести, що хочуть жити нормальним сусідським життям з нами в Європі", – сказала вона.