Сікорський: Ми маємо бути готові до нової агресії Росії до кінця десятиліття

Глава польського МЗС переконаний, що якщо РФ вдасться захопити Україну, то баланс сил у регіоні зміниться

Радослав Сікорський (Фото: facebook.com/radeksikorski)

Польща та Європа загалом мають бути підготовлені до можливої нової агресії Росії до кінця десятиліття. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі радіо TOK FM.

За його словами, Росія зараз не зможе перемогти Україну самотужки. Але якщо Києву доведеться вимушено капітулювати й Москва захопить ресурси України, то баланс сил зміниться. У такому разі слід враховувати, що Росія може розпочати "більш масштабну агресію до кінця десятиліття".

Водночас польський міністр висловив сподівання, що переговори у Саудівській Аравії між Україною, США та Росією можуть призвести до прориву. За його словами, ключовою метою міжнародної спільноти має бути захист українського суверенітету.

"Найголовніше, щоб Україна вижила як країна, яка сама обирає своїх лідерів, контролює більшу частину своєї території та визначає напрями інтеграції", – сказав він.