Науседа: Литва готується до нападу Росії до 2030 року
Литва готується до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2030 року. Таку заяву зробив президент країни Гітанас Науседа перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі, передає technologijos.
"Це саме те основне припущення, яке ми зробили в Литві, тому що ми маємо дуже амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснастити його для створення всієї необхідної інфраструктури до 2030 року", – сказав він.
Президент Літи вважає, що можливий наступ Росії може стати наступним етапом розширення збройної агресії проти країн Заходу та ЄС.
Згідно з нинішнім сценарієм, Литва має чотири-п'ять років, щоб підготуватися до відображення можливої агресії. Але якщо санкції проти Росії буде знято, то у країн НАТО залишиться менше часу на підготовку.
Науседа переконаний, що ситуація досить серйозна, але Литва має всі можливості прийняти необхідні рішення і підготуватися.
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