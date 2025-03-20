Науседа: Литва готується до нападу Росії до 2030 року

Строки ймовірного нападу можуть скоротитися, якщо санкції з Москви знімуть

Гітанас Науседа (Фото: ЕРА)

Литва готується до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2030 року. Таку заяву зробив президент країни Гітанас Науседа перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі, передає technologijos.

"Це саме те основне припущення, яке ми зробили в Литві, тому що ми маємо дуже амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснастити його для створення всієї необхідної інфраструктури до 2030 року", – сказав він.

Президент Літи вважає, що можливий наступ Росії може стати наступним етапом розширення збройної агресії проти країн Заходу та ЄС.

Згідно з нинішнім сценарієм, Литва має чотири-п'ять років, щоб підготуватися до відображення можливої агресії. Але якщо санкції проти Росії буде знято, то у країн НАТО залишиться менше часу на підготовку.

Науседа переконаний, що ситуація досить серйозна, але Литва має всі можливості прийняти необхідні рішення і підготуватися.