Урсула фон дер Ляєн: Росія готується до конфронтацій з Європою

Урсула фон дер Ляєн (Фото: x.com/vonderleyen)

Росія готується до майбутніх конфліктів із європейськими демократичними країнами. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Королівській данській військовій академії у Копенгагені.

За її словами, Росія готується до конфронтації в той час, як США переорієнтовують увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Глава Єврокомісії наголосила, що країна "значно розширила" свої військово-промислові виробничі потужності.

"Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, водночас готуючи її до майбутньої конфронтації із європейськими демократіями", – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на серйозності ситуації та зазначила, що Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій Росії, що зростають.

19 грудня 2024 року голова розвідки Естонії заявив, що завдання НАТО у найближчі 20 років – стримувати Росію.

3 березня 2025 року фон дер Ляєн заявляла, що лідери Європи отримають план посилення оборони.

4 березня фінська розвідка заявила, що Росія може перейти на Фінляндію та Європу після війни в Україні.