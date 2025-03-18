Урсула фон дер Ляєн: Росія готується до конфронтацій з Європою
Урсула фон дер Ляєн (Фото: x.com/vonderleyen)

Росія готується до майбутніх конфліктів із європейськими демократичними країнами. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Королівській данській військовій академії у Копенгагені.

За її словами, Росія готується до конфронтації в той час, як США переорієнтовують увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Глава Єврокомісії наголосила, що країна "значно розширила" свої військово-промислові виробничі потужності.

"Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, водночас готуючи її до майбутньої конфронтації із європейськими демократіями", – сказала вона.

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Урсула фон дер Ляєн наголосила на серйозності ситуації та зазначила, що Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій Росії, що зростають.

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