Урсула фон дер Ляєн: Росія готується до конфронтацій з Європою
Росія готується до майбутніх конфліктів із європейськими демократичними країнами. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Королівській данській військовій академії у Копенгагені.
За її словами, Росія готується до конфронтації в той час, як США переорієнтовують увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Глава Єврокомісії наголосила, що країна "значно розширила" свої військово-промислові виробничі потужності.
"Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, водночас готуючи її до майбутньої конфронтації із європейськими демократіями", – сказала вона.
Урсула фон дер Ляєн наголосила на серйозності ситуації та зазначила, що Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій Росії, що зростають.
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