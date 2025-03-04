Після війни в Україні Росія може переключитися на Фінляндію та Європу

У фінській розвідці кажуть, що Росія проводить диверсії у Європі, щоб підірвати допомогу Україні

Кордон Росії та Фінляндії (Фото: x.com/kainuunraja)

Росія може переключити свою увагу та переорієнтувати ресурси на Фінляндію та інші країни Європи після того, як повномасштабна війна в Україні закінчиться. Про це попередили фінські спецслужби, повідомляє The Guardian.

"[Припинення повномасштабної війни] покращить здатність Росії вести ворожу діяльність в інших частинах Європи. [Це] збільшить загрозу для Фінляндії", – сказано у щорічному звіті Служби безпеки та розвідки Фінляндії (Supo).

У спецслужбі також попередили, що деякі держави, зокрема й Росія, активізували використання "довірених осіб" для розвідки та більш широких кампаній впливу, зокрема, щоб "підірвати підтримку України з боку Заходу".

Як приклади, фінська розвідка наводить диверсійні операції російського ГРУ в Європі, які спрямовані на те, щоб вплинути на громадську думку та почуття громадської безпеки, а також придушити владу в цільових країнах.

"Головна мета зараз – підірвати західну підтримку України", – вважають у розвідці.

У документі сказано, що Фінляндія зазнає постійних та активних "шпигунських операцій" з боку Росії, Китаю та Ірану.

"Західна розвідувальна спільнота має досить одноманітне уявлення про зростаючу загрозу з боку Росії. Як країна, що межує з Росією, і як держава на Балтійському морі, Фінляндія має підготуватися до зростання російського впливу", – сказав директор Supo Юха Мартеліус.

19 грудня 2024 року голова розвідки Естонії заявив, що завдання НАТО у найближчі 20 років – стримувати Росію.

21 лютого СБУ заявила, що Росія активізувала інформаційні диверсії проти України.

20 лютого Bloomberg повідомляв, що українська розвідка вважає, що РФ хоче посварити всіх на виборах і знову напасти.

3 березня в ГУР повідомили, що змогли запобігти наступу росіян наприкінці 2024 – на початку 2025 року.