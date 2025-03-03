ГУР: Розвідка запобігла наступам росіян наприкінці 2024 – на початку 2025 року

За словами Вадима Скібіцького, розвідці стало відомо про підготовку та розробку ворогом плану наступальних дій мінімум на двох напрямках

Вадим Скібіцький (Фото: АрміяInform)

Російські окупаційні війська планували наступи мінімум на двох напрямках наприкінці 2024 – на початку 2025 року, планам вдалося запобігти завдяки роботі розвідки. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Відповідаючи на запитання, чи були протягом трьох років повномасштабної війни операції, які планували росіяни, але які вдалось відвернути, Скібіцький сказав: "Поки ще рано про це говорити, тому що більшість операцій, які планувалися до проведення і не відбулися – це були операції другої половини 2024 року — на початку 2025 року".

Він зазначив, що своєчасне викриття цих планів стало можливим лише завдяки скоординованій роботі всіх засобів воєнної розвідки в одному напрямку, що дозволило вжити "адекватних заходів".

За словами представника ГУР, розвідці стало відомо про підготовку та розробку противником плану наступальних дій мінімум на двох напрямках, які не відбулися в другій половині 2024 року — на початку 2025 року.

Він додав, що завдяки тому, що розвідка може своєчасно викривати плани ворога, здійснюється перегрупування і відповідна реакція з боку Сил оборони.

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, що армія РФ відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту, скориставшись погодними умовами. 28 лютого речник Генштабу Дмитро Лиховій заявив, що Росія перетнула кордон у Сумській області в районі населеного пункту Новеньке, але 25 лютого.