ГУР: Разведка предотвратила наступления россиян в конце 2024 – начале 2025 года

По словам Вадима Скибицкого, разведке стало известно о подготовке и разработке врагом плана наступательных действий минимум на двух направлениях

Вадим Скибицкий (Фото: АрміяInform)

Российские оккупационные войска планировали наступления минимум на двух направлениях в конце 2024 – начале 2025 года, планы удалось предотвратить благодаря работе разведки. Об этом в интервью сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Отвечая на вопрос, были ли в течение трех лет полномасштабной войны операции, которые планировали россияне, но которые удалось предотвратить, Скибицкий сказал: "Пока еще рано об этом говорить, потому что большинство операций, которые планировались к проведению и не состоялись – это были операции второй половины 2024 года – в начале 2025 года".

Он отметил, что своевременное разоблачение этих планов стало возможным только благодаря скоординированной работе всех средств военной разведки в одном направлении, что позволило принять "адекватные меры".

По словам представителя ГУР, разведке стало известно о подготовке и разработке противником плана наступательных действий минимум на двух направлениях, не состоявшихся во второй половине 2024 года – начале 2025 года.

Он добавил: благодаря тому что разведка может своевременно разоблачать планы врага, осуществляется перегруппировка и ответная реакция со стороны Сил обороны.

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, что армия РФ возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта, воспользовавшись погодными условиями. 28 февраля спикер Генштаба Дмитрий Лыховий заявил, что Россия пересекла границу в Сумской области в районе населенного пункта Новенькое, но 25 февраля.