У Генштабі заявили, що росіяни зайшли у Сумську область, але три дні тому

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Росія перетнула кордон у Сумській області в районі населеного пункту Новеньке, але 25 лютого. Ворог був відкинутий, повідомив LIGA.net речник Генштабу Дмитро Лиховій.

За його словами, ворог здійснив спробу штурму силами до двох механізованих відділень, проте Сили оборони не дали йому закріпитися на нових позиціях. Після того, як окупантів витиснули за державний кордон, вони не полишають спроб штурмових дій.

"Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами", – сказав речник.

Лиховій зазначив, що Сили оборони вживають необхідних заходів, щоб ворог не зміг перерізати українську логістику. Бойові дії на цій ділянці тривають, підкреслив він.

12 січня у звіті ISW була інформація про нібито перетин російською армією кордону поблизу населених пунктів Журавка та Проходи на Сумщині. В Україні спростували.

18 лютого про "наступ" на Сумщину заявив Путін – казав, що російські війська нібито перетнули кордон у Курській області. Це теж було брехнею.

У ЦПД 28 лютого заявили, що прориву у Сумській області немає, але піхота РФ намагається зайти в тил траси на Суджу.