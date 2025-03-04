После войны в Украине Россия может переключиться на Финляндию и Европу

В финской разведке говорят, что Россия проводит диверсии в Европе, чтобы подорвать помощь Украине

Граница России и Финляндии (Фото: x.com/kainuunraja)

Россия может переключить свое внимание и переориентировать ресурсы на Финляндию и другие страны Европы после того, как полномасштабная война в Украине закончится. Об этом предупредили финские спецслужбы, сообщает The Guardian.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"[Прекращение полномасштабной войны] улучшит способность России вести враждебную деятельность в других частях Европы. [Это] увеличит угрозу для Финляндии", – сказано в ежегодном отчете Службы безопасности и разведки Финляндии (Supo).

В спецслужбе также предупредили, что некоторые государства, в том числе и Россия, активизировали использование "доверенных лиц" для разведки и более широких кампаний по влиянию, в том числе, чтобы "подорвать поддержку Украины со стороны Запада".

В качестве примеров финская разведка приводит диверсионные операции российского ГРУ в Европе, которые направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение и чувство общественной безопасности, а также подавить власти в целевых странах.

"Главная цель на данный момент – подорвать западную поддержку Украины", – считают в разведке.

В документе сказано, что Финляндия подвергается постоянным и активным "шпионским операциям" со стороны России, Китая и Ирана.

"Западное разведывательное сообщество имеет весьма единообразное представление о растущей угрозе со стороны России. Как страна, граничащая с Россией, и как государство на Балтийском море, Финляндия должна подготовиться к росту российского влияния", – сказал директор Supo Юха Мартелиус.