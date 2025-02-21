Россия активизировала информационные диверсии против Украины – СБУ

Спецслужбы РФ привлекли потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в соцсетях

Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины фиксирует существенную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе заявили о росте количества информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений.

Для провокаций российские спецслужбы привлекли весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, наиболее активно – в TikTok и Telegram.

Оккупанты публикуют фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядков в разных регионах государства.

Одновременно россияне призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают средства за участие в митингах.

СБУ осуществляет все необходимые меры по реагированию и отрабатывает имеющиеся и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, говорится в сообщении. Спецслужба призвала украинцев быть бдительными и не реагировать на вражеские провокации, которые РФ использует для попыток подрыва внутренней ситуации.

В СБУ подчеркнули, что совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.