Росія активізувала інформаційні диверсії проти України – СБУ
Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій. Про це повідомила пресслужба СБУ.
У спецслужбі заявили про зростання кількості інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.
Для провокацій російські спецслужби залучили весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в TikTok та Telegram.
Окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах держави.
Одночасно росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь у мітингах.
СБУ здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні й потенційні загрози національній безпеці України, йдеться у повідомленні. Спецслужба закликала українців бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої ситуації.
В СБУ наголосили, що вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, передбачає покарання до 10 років тюрми.
- 19 лютого 2025 року Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що той має "дуже низькі позиції" серед українців.
- Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп живе у дезінформаційному просторі, створеному Росією. Він спростував заяви американського президента про нібито 4% рейтингу.