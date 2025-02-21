Росія активізувала інформаційні диверсії проти України – СБУ

Спецслужби РФ залучили потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в соцмережах

Служба безпеки України (Фото: пресслужба СБУ)

Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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У спецслужбі заявили про зростання кількості інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби залучили весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в TikTok та Telegram.

Окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах держави.

Одночасно росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь у мітингах.

СБУ здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні й потенційні загрози національній безпеці України, йдеться у повідомленні. Спецслужба закликала українців бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої ситуації.

В СБУ наголосили, що вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, передбачає покарання до 10 років тюрми.