У Росії готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України і всього НАТО – ГУР
Пропагандисти Росії отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин повномасштабного вторгнення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
За даними ГУР, у Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин великої війни.
Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час пропагандисти описували війну проти України як війну з Альянсом.
Пропагандисти отримали також вказівки просувати наративи для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації та дискредитації України серед партнерів.
Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак – "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовилися за спиною України", "Українська влада – нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".
"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-наметом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", – повідомили в ГУР.
У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки – нарощують підтримку. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру".
- Останнім часом наративи російської пропаганди щодо України просуває і президент США Трамп. Зокрема, він заявляв про нібито рекордне падіння рейтингу Зеленського до 4%. Тоді як насправді наразі президенту довіряють 57% українців.
- Зеленський казав, що Україна має докази – озвучену дезінформацію Трамп отримав від росіян.
- Президент США також наполягає на виборах під час війни, як і росіяни, які регулярно заявляють про нібито нелегітимність Зеленського.