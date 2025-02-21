У Росії готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України і всього НАТО – ГУР

Розвідка розповіла, що в нових методичках російських пропагандистів і яке завдання до роковин великої війни

Пропагандисти Кремля Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва (Колаж: Олена Сошкіна / LIGA.net)

Пропагандисти Росії отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин повномасштабного вторгнення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

За даними ГУР, у Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин великої війни.

Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час пропагандисти описували війну проти України як війну з Альянсом.

Пропагандисти отримали також вказівки просувати наративи для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації та дискредитації України серед партнерів.

Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак – "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовилися за спиною України", "Українська влада – нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-наметом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", – повідомили в ГУР.

У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки – нарощують підтримку. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру".