У Мінкульті кажуть: Росія просуває тезу про "нелегітимність" Зеленського, але поки не пріоритет

У майбутньому наратив посилюватиметься, заявив LIGA.net заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформполітики при Мінкульті

Микола Балабан (Фото: Укрінформ)

Наразі "вкиди" про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського не є основними для російської пропаганди, але вони будуть підсилюватись. Про це в коментарі LIGA.net заявив заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.

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"Росіяни починають працювати через своїх експертів і закидати цю тезу. У майбутньому наратив посилюватиметься. Це буде наступною задачею Росії – дискусія щодо легітимності як президента, так і ВР", – висловився він.

За словами Балабана, у Росії є два "поля битви" – внутрішня аудиторія та західна.

Головний наратив, який ворог "вкидає", стосується нібито розриву між української владою та суспільством, зазначив він.

"Меседжі залежать від політичних дискусій, які відбуваються в Україні. Починаючи від зміни військового керівництва і до питань мобілізації", – розповів заступник Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Щодо "вкидів" для світу, вони базуються на виборах у ЄС та США.

"Дуже багато працюють над тим, що показати – ЄС не здатен забезпечити хороше майбутнє. Для США – про те, що Україну не потрібно підтримувати", – зазначив Балабан.

Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що президент згідно з Конституцією вважається легітимним, поки на його місце не прийде новий.

10 вересня 2023 року Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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