В Минкульте говорят: РФ продвигает тезис о "нелегитимности" Зеленского, пока не приоритет
Сейчас "вбросы" о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского не являются основными для российской пропаганды, но они будут усиливаться. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.
"Россияне начинают работать через своих экспертов и обвинять этот тезис. В будущем нарратив будет усиливаться. Это будет следующей задачей России – дискуссия по поводу легитимности как президента, так и ВР", – высказался он.
По словам Балабана, у России есть два "поля битвы" – внутренняя аудитория и западная.
Главный нарратив, который враг "вбрасывает", касается якобы разрыва между украинской властью и обществом, отметил он.
"Меседжи зависят от происходящих в Украине политических дискуссий. Начиная со смены военного руководства и до вопросов мобилизации", – рассказал заместитель Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.
Что касается "вбросов" для мира, они основываются на выборах в ЕС и США.
"Очень много работают над тем, что показать – ЕС не способен обеспечить хорошее будущее. Для США – о том, что Украину не нужно поддерживать", – отметил Балабан.
Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что президент, согласно Конституции, считается легитимным, пока на его место не придет новый.
- 10 сентября 2023 года Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то Украина будет иметь проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за границей и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, выборы пока "не ко времени".
- В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.
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