В Минкульте говорят: РФ продвигает тезис о "нелегитимности" Зеленского, пока не приоритет

В будущем нарратив будет усиливаться, заявил LIGA.net заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информполитики при Минкульте

Николай Балабан (Фото: Укринформ)

Сейчас "вбросы" о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского не являются основными для российской пропаганды, но они будут усиливаться. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россияне начинают работать через своих экспертов и обвинять этот тезис. В будущем нарратив будет усиливаться. Это будет следующей задачей России – дискуссия по поводу легитимности как президента, так и ВР", – высказался он.

По словам Балабана, у России есть два "поля битвы" – внутренняя аудитория и западная.

Главный нарратив, который враг "вбрасывает", касается якобы разрыва между украинской властью и обществом, отметил он.

"Меседжи зависят от происходящих в Украине политических дискуссий. Начиная со смены военного руководства и до вопросов мобилизации", – рассказал заместитель Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

Что касается "вбросов" для мира, они основываются на выборах в ЕС и США.

"Очень много работают над тем, что показать – ЕС не способен обеспечить хорошее будущее. Для США – о том, что Украину не нужно поддерживать", – отметил Балабан.

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что президент, согласно Конституции, считается легитимным, пока на его место не придет новый.

10 сентября 2023 года Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то Украина будет иметь проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за границей и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

Читайте также: Министерство антипропаганды для Зеленского. Как власти готовятся к новой волне "Майдана-3"