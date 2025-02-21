В России готовятся объявить о "победе" в войне против Украины и всего НАТО – ГУР

Разведка рассказала, что в новых методичках российских пропагандистов и какая задача к годовщине большой войны

Пропагандисты Кремля Владимир Соловьев и Ольга Скабеева (Коллаж: Елена Сошкина / LIGA.net)

Пропагандисты России получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине полномасштабного вторжения. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, в России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к "круглой дате" – 24 февраля 2025 года, третьей годовщине большой войны.

Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время пропагандисты описывали войну против Украины как войну с Альянсом.

Пропагандисты получили также указания продвигать нарративы для разжигания разочарования среди украинского общества, дестабилизации ситуации и дискредитации Украины среди партнеров.

Среди ключевых нарративов вражеских информационных атак – "Запад предал Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинские власти – нелегитимные", "Украинская армия проигрывает на фронте", "Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть с помощью плащ-палатки якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", – сообщили в ГУР.

В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот – наращивают поддержку. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп "врагов мира".