В России готовятся объявить о "победе" в войне против Украины и всего НАТО – ГУР
Пропагандисты России получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине полномасштабного вторжения. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
По данным ГУР, в России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к "круглой дате" – 24 февраля 2025 года, третьей годовщине большой войны.
Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время пропагандисты описывали войну против Украины как войну с Альянсом.
Пропагандисты получили также указания продвигать нарративы для разжигания разочарования среди украинского общества, дестабилизации ситуации и дискредитации Украины среди партнеров.
Среди ключевых нарративов вражеских информационных атак – "Запад предал Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинские власти – нелегитимные", "Украинская армия проигрывает на фронте", "Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".
"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть с помощью плащ-палатки якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", – сообщили в ГУР.
В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот – наращивают поддержку. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп "врагов мира".
- В последнее время нарративы российской пропаганды относительно Украины продвигает и президент США Трамп. В частности, он заявлял о якобы рекордном падении рейтинга Зеленского до 4%. Тогда как на самом деле президенту доверяют 57% украинцев.
- Зеленский говорил, что у Украины есть доказательства – озвученную дезинформацию Трамп получил от россиян.
- Президент США также настаивает на выборах во время войны, как и россияне, регулярно заявляющие о якобы нелегитимности Зеленского.