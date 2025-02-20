Разведка считает, что РФ хочет поссорить всех на выборах и снова напасть – Bloomberg

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Спецслужбы Украины убеждены, что ключевой целью России является перессорить украинских политиков на выборах и затем возобновить войну с тройной силой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом мнений в Офисе президента.

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Украинские спецслужбы считают, что россияне планируют "заманить всех украинских политиков в ссору друг с другом", если состоятся выборы, а затем возобновить войну с тройной силой, когда сменится власть, рассказал собеседник.

Он отметил, что теоретически выборы могут состояться, но только если США и другие союзники пошлют свои войска после прекращения огня и будут патрулировать линию фронта. Администрация Дональда Трампа исключает участие Штатов в такой миротворческой миссии.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что необходимость проведения выборов в Украине теперь является политикой Штатов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что было вполне разумно приостановить проведение выборов в Украине во время войны, как это сделала его страна во время Второй мировой.