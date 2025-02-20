Разведка считает, что РФ хочет поссорить всех на выборах и снова напасть – Bloomberg
Спецслужбы Украины убеждены, что ключевой целью России является перессорить украинских политиков на выборах и затем возобновить войну с тройной силой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом мнений в Офисе президента.
Украинские спецслужбы считают, что россияне планируют "заманить всех украинских политиков в ссору друг с другом", если состоятся выборы, а затем возобновить войну с тройной силой, когда сменится власть, рассказал собеседник.
Он отметил, что теоретически выборы могут состояться, но только если США и другие союзники пошлют свои войска после прекращения огня и будут патрулировать линию фронта. Администрация Дональда Трампа исключает участие Штатов в такой миротворческой миссии.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что необходимость проведения выборов в Украине теперь является политикой Штатов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что было вполне разумно приостановить проведение выборов в Украине во время войны, как это сделала его страна во время Второй мировой.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед переговорами об окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и заметил, что сильнейшим нужно выбрать мир, а не российского диктатора Путина.