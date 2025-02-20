Українська розвідка вважає, що РФ хоче пересварити політиків на виборах і знову напасти – Bloomberg
Спецслужби України переконані, що ключовою ціллю Росії є пересварити українських політиків під час виборів і потім відновити війну з потрійною силою. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, яке знайоме з ходом думок в Офісі президента.
Українські спецслужби вважають, що росіяни планують "заманити усіх українських політиків у сварку один з одним", якщо відбудуться вибори, а потім відновити війну з потрійною силою, коли зміниться влада, розповів співбесідник.
Він зазначив, що теоретично вибори можуть відбутися, але лише якщо США та інші союзники надішлють свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть лінію фронту. Адміністрація Дональда Трампа виключає участь Штатів у такій миротворчій місії.
Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що необхідність проведення виборів в Україні тепер є політикою Штатів. Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що було цілком розумно призупинити проведення виборів в Україні під час війни, як це зробила його країна під час Другої світової.
- 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни. У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни". У вечірньому зверненні український лідер заявив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Путіна.