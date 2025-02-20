Українська розвідка вважає, що РФ хоче пересварити політиків на виборах і знову напасти – Bloomberg

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Спецслужби України переконані, що ключовою ціллю Росії є пересварити українських політиків під час виборів і потім відновити війну з потрійною силою. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, яке знайоме з ходом думок в Офісі президента.

Українські спецслужби вважають, що росіяни планують "заманити усіх українських політиків у сварку один з одним", якщо відбудуться вибори, а потім відновити війну з потрійною силою, коли зміниться влада, розповів співбесідник.

Він зазначив, що теоретично вибори можуть відбутися, але лише якщо США та інші союзники надішлють свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть лінію фронту. Адміністрація Дональда Трампа виключає участь Штатів у такій миротворчій місії.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що необхідність проведення виборів в Україні тепер є політикою Штатів. Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що було цілком розумно призупинити проведення виборів в Україні під час війни, як це зробила його країна під час Другої світової.