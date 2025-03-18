Урсула фон дер Ляйен: Россия готовится к конфронтации с Европой

Урсула фон дер Ляйен (Фото: x.com/vonderleyen)

Россия готовится к будущим конфликтам с европейскими демократическими странами. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Королевской датской военной академии в Копенгагене.

По ее словам, Россия готовится к конфронтации в то время, как США переключают внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Глава Еврокомиссии отметила, что страна "значительно расширила" свои военно-промышленные производственные мощности.

"Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, одновременно готовя ее к будущей конфронтации с европейскими демократиями", – сказала она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула серьезность ситуации и отметила, что Европе необходимо сохранять бдительность в отношении растущих военных амбиций России.

19 декабря 2024 года глава разведки Эстонии заявил, что задача НАТО в ближайшие 20 лет – сдерживать Россию.

3 марта 2025 год фон дер Ляйен заявляла, что лидеры Европы получат план по усилению обороны.

4 марта финская разведка заявила, что Россия может переключиться на Финляндию и Европу после войны в Украине.