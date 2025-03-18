Урсула фон дер Ляйен: Россия готовится к конфронтации с Европой
Урсула фон дер Ляйен (Фото: x.com/vonderleyen)

Россия готовится к будущим конфликтам с европейскими демократическими странами. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Королевской датской военной академии в Копенгагене.

По ее словам, Россия готовится к конфронтации в то время, как США переключают внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Глава Еврокомиссии отметила, что страна "значительно расширила" свои военно-промышленные производственные мощности.

"Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, одновременно готовя ее к будущей конфронтации с европейскими демократиями", – сказала она.

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Урсула фон дер Ляйен подчеркнула серьезность ситуации и отметила, что Европе необходимо сохранять бдительность в отношении растущих военных амбиций России.

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