Науседа: Литва готовится к нападению России к 2030 году
Литва готовится к возможному нападению России на страны НАТО к 2030 году. Такое заявление сделал президент страны Гитанас Науседа перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, передает technologijos.
"Это именно то основное предположение, которое мы сделали в Литве, потому что у нас очень амбициозная цель создать национальное подразделение, полностью оснастить его для создания всей необходимой инфраструктуры к 2030 году", – сказал он.
ПрезидентЛиты считает, что возможное наступление России может стать следующим этапом расширения вооруженной агрессии против стран Запада и ЕС.
Согласно нынешнему сценарию, у Литвы есть четыре-пять лет, чтобы подготовиться к отражению возможной агрессии. Но если санкции против России будут сняты, то у стран НАТО останется меньше времени на подготовку.
Науседа убежден, что ситуация достаточно серьезная, но у Литвы есть все возможности принять необходимые решения и подготовиться.
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