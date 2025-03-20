Науседа: Литва готовится к нападению России к 2030 году

Сроки вероятного нападения могут сократиться, если санкции с Москвы снимут

Гитанас Науседа (Фото: ЕРА)

Литва готовится к возможному нападению России на страны НАТО к 2030 году. Такое заявление сделал президент страны Гитанас Науседа перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, передает technologijos.

"Это именно то основное предположение, которое мы сделали в Литве, потому что у нас очень амбициозная цель создать национальное подразделение, полностью оснастить его для создания всей необходимой инфраструктуры к 2030 году", – сказал он.

ПрезидентЛиты считает, что возможное наступление России может стать следующим этапом расширения вооруженной агрессии против стран Запада и ЕС.

Согласно нынешнему сценарию, у Литвы есть четыре-пять лет, чтобы подготовиться к отражению возможной агрессии. Но если санкции против России будут сняты, то у стран НАТО останется меньше времени на подготовку.

Науседа убежден, что ситуация достаточно серьезная, но у Литвы есть все возможности принять необходимые решения и подготовиться.