Євросоюз вирішив, що протягом п'яти років має посилити захист від Росії

Дональд Туск (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Лідери Євросоюзу дійшли єдиної думки, що блок має бути спроможним повністю захистити себе від імовірного нападу Росії до 2030 року. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту лідерів ЄС, повідомляє Reuters.

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На саміті обговорювався план щодо підвищення обороноздатності Євросоюзу. Польський прем'єр зазначив, що країни, які нині найменше витрачають на оборону, неохоче прийняли п'ятирічну схему посилення захисту, запропоновану Європейською комісією.

"За лаштунками... це викликало деякі емоції. Особливо в країнах, які зараз мало витрачають на оборону. Є кілька великих країн, що, як і раніше, витрачають дуже мало. І вони не хочуть витрачати більше. Поки що", – сказав він.

Туск зазначив, що позиція Європи полягає в тому, що чим більше у Росії сьогодні переваг, тим більше іншим країнам "потрібно поспішати". І Єврорада нарешті ухвалила зобов'язання, що до 2030 року Європа має отримати повний оборонний потенціал.

"До 2030 року Європа має бути, з погляду армії, озброєння, технологій, явно сильніша за Росію. І так буде", – підкреслив він.

За словами Туска, п'ятирічний термін відповідає аналізу глави НАТО Марка Рютте про те, скільки часу має ЄС перед тим, як Росія відновить свій наступальний потенціал після втрат у війні проти України і буде готова до нової агресії. При цьому він наголосив, що це не означає, що Європа очікує абсолютно точного нападу Росії на цей момент.

"Ключове значення має те, що Європа дійсно здатна захистити себе і стримати Путіна. Або йдеться не стільки про захист, скільки про те, щоб показати фактами і рішеннями, що у путінської Росії немає шансів проти Європи, яка єдина і добре озброєна. Це єдиний ефективний спосіб уникнути війни", – резюмував польський прем'єр.

Щодо країн, які менше витрачають на оборону, то до списку увійшли Іспанія (1% ВВП), Італія (1,49% ВВП), Словенія, Бельгія та Португалія (від 1,29% до 1,55% ВВП).