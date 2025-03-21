Евросоюз решил, что в течение пяти лет должен усилить защиту от России

Дональд Туск (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Лидеры Евросоюза пришли к единому мнению, что блок должен быть в состоянии полностью защитить себя от вероятного нападения России к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита лидеров ЕС, передает Reuters.

На саммите обсуждался план по повышению обороноспособности Евросоюза. Польский премьер отметил, что страны, которые сейчас меньше других тратят на оборону, неохотно приняли пятилетнюю схему усиления защиты, предложенную Европейской комиссией.

"За кулисами... это вызвало некоторые эмоции. Особенно в странах, которые сейчас мало тратят на оборону. Есть несколько крупных стран, которые по-прежнему тратят очень мало. И они не хотят тратить больше. Пока", – сказал он.

Туск отметил, что позиция Европы заключается в том, что чем больше у России сегодня преимуществ, тем больше другим странам "нужно торопиться". И Евросовет наконец принял обязательство, что к 2030 году Европа должна получить полный оборонный потенциал.

"К 2030 году Европа должна быть, с точки зрения армии, вооружения, технологий, явно сильнее России. И так будет", – подчеркнул он.

По словам Туска, пятилетний срок соответствует анализу главы НАТО Марка Рютте о том, сколько времени есть у ЕС перед тем, как Россия восстановит свой наступательный потенциал после потерь в войне против Украины и будет готова в новой агрессии. При этом он подчеркнул, что это не означает, что Европа ожидает абсолютно точного нападения России к этому моменту.

"Ключевое значение имеет то, что Европа действительно способна защитить себя и сдержать Путина. Или, речь идет не столько о защите, сколько о том, чтобы показать фактами и решениями, что у путинской России нет шансов против Европы, которая едина и хорошо вооружена. Это единственный эффективный способ избежать войны", – резюмировал польский премьер.

Что касается стран, которые меньше остальных тратят на оборону, то в список вошли Испания (1%ВВП), Италия (1,49% ВВП), Словения, Бельгия и Португалия (от 1,29% до 1,55% ВВП).