Польше хватит снарядов на неделю-две войны с Россией – глава Бюро нацбезопасности страны
Польша будет способна отражать потенциальное нападение России неделю-две. Только на этот период хватит снарядов, сказал глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский в интервью Polsat News.
Его спросили, как долго сможет Польша отражать вероятное нападение со стороны России или Беларуси, прежде чем прибудет помощь от союзников.
"Я думаю, в зависимости от того, как проходил бы бой, эта защита могла бы продержаться неделю или две при сегодняшнем уровне борьбы", – сказал Луковский.
Он также прокомментировал информацию о том, что снарядов у Польши есть только на пять день. По словам главы Бюро, такая ситуация возможна во многих областях и касается многих типов боеприпасов, но нельзя утверждать, что она одинаковая по всем типам средств.
Также Луковский отметил, что Польша сейчас находится на этапе, когда "отдаляет угрозу" и наращивает потенциал вооруженных сил каждый день.
"Мы надеемся, что за эти два-три года, которые мы выиграем благодаря сопротивлению Украины, мы восстановим свой потенциал до такой степени, что сможем реально противостоять агрессии России", – пояснил польский генерал.
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