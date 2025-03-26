Польше хватит снарядов на неделю-две войны с Россией – глава Бюро нацбезопасности страны

Польский генерал заявил, что страна надеется за период агрессии России против Украины усилить свою оборону

Дариуш Луковский (Фото: x.com/BBN_PL)

Польша будет способна отражать потенциальное нападение России неделю-две. Только на этот период хватит снарядов, сказал глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский в интервью Polsat News.

Его спросили, как долго сможет Польша отражать вероятное нападение со стороны России или Беларуси, прежде чем прибудет помощь от союзников.

"Я думаю, в зависимости от того, как проходил бы бой, эта защита могла бы продержаться неделю или две при сегодняшнем уровне борьбы", – сказал Луковский.

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Он также прокомментировал информацию о том, что снарядов у Польши есть только на пять день. По словам главы Бюро, такая ситуация возможна во многих областях и касается многих типов боеприпасов, но нельзя утверждать, что она одинаковая по всем типам средств.

Также Луковский отметил, что Польша сейчас находится на этапе, когда "отдаляет угрозу" и наращивает потенциал вооруженных сил каждый день.

"Мы надеемся, что за эти два-три года, которые мы выиграем благодаря сопротивлению Украины, мы восстановим свой потенциал до такой степени, что сможем реально противостоять агрессии России", – пояснил польский генерал.