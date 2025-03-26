Польщі вистачить снарядів на тиждень-два війни з Росією – голова Бюро нацбезпеки країни
Польща буде здатна відбивати потенційний напад Росії тиждень-два. Лише на цей період вистачить снарядів, сказав голова Бюро національної безпеки генерал Даріуш Луковський в інтерв'ю Polsat News.
Його запитали, як довго Польща зможе відбивати ймовірний напад із боку Росії чи Білорусі, перш ніж прибуде допомога від союзників.
"Я думаю, залежно від того, як проходив би бій, цей захист міг би протриматися тиждень чи два за сьогоднішнього рівня боротьби", – сказав Луковський.
Він також прокоментував інформацію про те, що снарядів у Польщі лише на п'ять днів. За словами голови Бюро, така ситуація можлива в багатьох областях і стосується багатьох типів боєприпасів, але не можна стверджувати, що вона є однаковою за всіма типами засобів.
Також Луковський зазначив, що Польща зараз перебуває на етапі, коли "віддаляє загрозу" та нарощує потенціал збройних сил щодня.
"Ми сподіваємося, що за ці два-три роки, які ми виграємо завдяки опору України, ми відновимо свій потенціал настільки, що зможемо реально протистояти агресії Росії", – пояснив польський генерал.
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