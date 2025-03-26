Рютте: Росія залишається найбільшою та темною загрозою для НАТО

Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх членів і Путіну це має бути ясно

Марк Рютте та Дональд Туск (Фото: EPA/Pawel Supernak)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу. Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, повідомляє The Gurdian.

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"Не забуваємо, що Росія є і залишається найбільшою і темною загрозою для нашого альянсу. Не забуватимемо, що Росія переходить до економіки воєнного часу. І це вплине на їх можливості та здатність будувати свої збройні сили", – сказав Рютте.

Він зазначив, що НАТО та Польща мають бути в змозі реагувати на будь-які результати мирних переговорів Росії та України та наголосив, що у європейців "м'яко кажучи, обмежений вплив" на ці обговорення.

Генсек НАТО також подякував Польщі за збільшення видатків на оборону до 4,7% ВВП і наголосив на важливості п'ятої статті Альянсу про колективну оборону. За його словами, НАТО захищатиме Польщу у разі військової загрози та розглядатиме зусилля країни щодо захисту східного кордону з Білоруссю.

"Якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зіткнеться з усією міццю цього лютого альянсу. Наша реакція буде руйнівною. Це має бути абсолютно ясно Володимиру Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас", – резюмував Рютте.