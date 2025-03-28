Россия может быть готовой к войне против НАТО к 2030 году – разведка Германии

Российский солдат (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Россия, вероятно, готовится к масштабной войне против НАТО. Согласно новому докладу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, Кремль может быть готов к противостоянию к концу десятилетия, то есть к 2030 году, передает Bild.

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В докладе сказано, что Москва воспринимает отношения с Западом как "системный конфликт" и готова применять силу, чтобы достичь целей. В немецкой разведке не исключают, что к 2030 году Россия создаст необходимые условия для ведения "крупномасштабной войны с применением обычных вооружений".

Согласно отчету BND, сейчас три четверти российских солдат и техники из приграничных регионов со странами Балтии задействованы в войне против Украины. Кроме того, военно-воздушные силы и флот РФ остаются боеспособными.

Но по окончанию полномасштабной войны против Украины, российские подразделения могут быть передислоцированы обратно в прибалтийский регион. Также в разведке утверждают, что Россия восполняет потери, которые несет на фронте, а оборонная промышленность производит больше, чем сейчас необходимо.

В немецкой разведке ожидают, что к 2026 году численность российской армии может возрасти до 1,5 млн человек, а объем военного присутствия на границе с НАТО – на 30-50%. Военные расходы страны в 2025 году могут достичь 120 млрд евро, что составляет больше 6% ВВП. По сравнению с 2021 годом военный бюджет России увеличился практически в четыре раза.