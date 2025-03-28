Росія може бути готовою до війни проти НАТО до 2030 року – розвідка Німеччини

Після закінчення повномасштабної війни в Україні РФ може перекинути війська до кордонів країн Балтії

Російський солдат (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Росія, ймовірно, готується до масштабної війни проти НАТО. Згідно з новою доповіддю Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) і Бундесверу, Кремль може бути готовий до протистояння до кінця десятиліття, тобто до 2030 року, передає Bild.

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У доповіді сказано, що Москва сприймає відносини із Заходом як "системний конфлікт" і готова застосовувати силу, щоб досягти цілей. У німецькій розвідці не виключають, що до 2030 року Росія створить необхідні умови для ведення "великомасштабної війни із застосуванням звичайних озброєнь".

Згідно зі звітом BND, наразі три чверті російських солдатів і техніки з прикордонних регіонів із країнами Балтії залучені до війни проти України. Крім того, військово-повітряні сили та флот РФ залишаються боєздатними.

Але після закінчення повномасштабної війни проти України, російські підрозділи можуть бути передислоковані назад до прибалтійського регіону. Також у розвідці стверджують, що Росія заповнює втрати, які несе на фронті, а оборонна промисловість виробляє більше, ніж зараз необхідно.

У німецькій розвідці очікують, що до 2026 року чисельність російської армії може зрости до 1,5 млн осіб, а обсяг військової присутності на кордоні з НАТО – на 30-50%. Військові витрати країни у 2025 році можуть досягти 120 млрд євро, що становить понад 6% ВВП. У порівнянні з 2021 роком військовий бюджет Росії збільшився практично вчетверо.