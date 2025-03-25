Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих воєнних конфліктів до 2045 року – ГУР

За словами Скібіцького, десять сценаріїв стосуються північної Європи та Польщі

Постер із російськими окупантами в Санкт-Петербурзі (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Росіяни спрогнозували 15 можливих сценаріїв воєнних конфліктів до 2045 року, шість із них пов’язані з північною Європою. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", передає Укрінформ.

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За його словами, Росія чітко усвідомлює своє місце і роль у сучасному світі, своє місце у системі глобального лідерства.

Скібіцький наголосив, що раніше Москва зробила відповідний прогноз на 2026-2035 роки (з перспективою до 2045 року) і чітко визначила в ньому чотири сценарії.

"Перший – це абсолютне лідерство США, другий – це роль Китаю, що зростає, третій – це багатополярний світ, де РФ вбачає себе теж, і четвертий – це регіоналізація, як вони назвали, по регіонах. По суті, по регіонах... ми це ще і бачимо", – заявив він.

У прогнозах Росія визначила, що війна проти України має бути закінчена до 2026 року, каже Скібіцький.

"Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати та стати на один рівень із США і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому східноєвропейському рівні", – розповів заступник начальника ГУР.

За його словами, ще чотири сценарії можливого воєнного конфлікту Росія прогнозує стосовно Польщі.

"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща... Польща наразі розуміє, що це – безпосередньо загроза", – сказав Скібіцький.

18 березня глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Росія готується до конфронтації з Європою.

20 березня президент Литви Науседа сказав, що Вільнюс готується до нападу Росії до 2030 року.