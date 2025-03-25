Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года – ГУР

По словам Скибицкого, десять сценариев касаются северной Европы и Польши

Постер с российскими оккупантами в Санкт-Петербурге (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Россияне спрогнозировали 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, шесть из них связаны с северной Европой. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", передает Укринформ.

По его словам, Россия четко осознает свое место и роль в современном мире, свое место в системе глобального лидерства.

Скибицкий подчеркнул, что ранее Москва сделала соответствующий прогноз на 2026-2035 годы (с перспективой до 2045 года) и четко определила четыре сценария.

"Первый – это абсолютное лидерство США, второй – это растущая роль Китая, третий – это многополярный мир, где РФ видит себя тоже, и четвертый – это регионализация, как они назвали, по регионам. По сути, по регионам... мы это еще и видим", – заявил он.

В прогнозах Россия определила, что война против Украины должна быть окончена до 2026 года, говорит Скибицкий.

"Ведь если война продлится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и встать на один уровень с США и Китаем. Она навсегда останется региональным игроком на нашем этом восточноевропейском уровне", – рассказал заместитель начальника ГУР.

По его словам, еще четыре сценария возможного военного конфликта Россия прогнозирует по отношению к Польше.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша... Польша понимает, что это – непосредственно угроза", – сказал Скибицкий.

18 марта глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Россия готовится к конфронтации с Европой.

20 марта президент Литвы Науседа сказал, что Вильнюс готовится к нападению России до 2030 года.