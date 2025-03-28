Генерал НАТО: Росія – головна загроза Альянсу, відповідь у разі нападу буде катастрофічною
Росія й терористичні угрупування – головні загрози НАТО. Це прописано в Стратегічній концепції та Військовій стратегії альянсу, повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
Він зазначив, що ймовірність "зіткнення" НАТО з Росією поки що низька, але не виключена повністю. Сили й можливості Альянсу наразі "значно перевершують" російські. Щоб уникнути війни з РФ і надалі, заходи стримування НАТО мають залишатися сильними, підкреслив Драгоне.
"Якщо Росія зробить такий нерозважливий крок, відповідь буде катастрофічною для Москви... У нас є оборонні плани й вони потужні. Ми готові. Саме тому понад 75 років союзні країни зберігають мир і стабільність", – підкреслив генерал.
На запитання про те, чи може Росія напасти на країни Балтії, Польщу чи Румунію, він відповів, що з 1990 років Кремль "циклічно повторює свої дії". Тобто здійснює вторгнення до сусідніх країн, часто використовуючи гібридні й дестабілізаційні кампанії. За словами Драгоне, ця модель поведінки "добре вивчена", однак повторив, що Росія отримає відсіч.
"Перш за все, країни Балтії, Румунія та Польща є членами НАТО, тому будь-яка агресія Росії проти цих держав зустріне відповідь усіх 32 країн Альянсу", – зазначив він.
Генерал НАТО підкреслив, що потрібно стримувати будь-які потенційні амбіції Росії чи іншої країни щодо дій проти Альянсу. Робити це необхідно, перш за все, дипломатичним шляхом, але підкріплювати слова позицією сили.
"Поєднання м’якої й жорсткої сили – це унікальна особливість НАТО", – зазначив Драгоне.
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- 26 березня генсек НАТО Рютте заявив, що Росія залишається найбільшою і найтемнішою загрозою для НАТО.
- Того ж дня глава Бюро нацбезпеки Польщі заявив, що країні вистачить снарядів на тиждень-два війни з Росією.