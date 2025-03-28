Генерал НАТО: Росія – головна загроза Альянсу, відповідь у разі нападу буде катастрофічною

За словами Драгоне, в разі нападу РФ на одну з країн НАТО відповідь агресор отримає від усіх членів Альянсу

Джузеппе Драгоне та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія й терористичні угрупування – головні загрози НАТО. Це прописано в Стратегічній концепції та Військовій стратегії альянсу, повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

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Він зазначив, що ймовірність "зіткнення" НАТО з Росією поки що низька, але не виключена повністю. Сили й можливості Альянсу наразі "значно перевершують" російські. Щоб уникнути війни з РФ і надалі, заходи стримування НАТО мають залишатися сильними, підкреслив Драгоне.

"Якщо Росія зробить такий нерозважливий крок, відповідь буде катастрофічною для Москви... У нас є оборонні плани й вони потужні. Ми готові. Саме тому понад 75 років союзні країни зберігають мир і стабільність", – підкреслив генерал.

На запитання про те, чи може Росія напасти на країни Балтії, Польщу чи Румунію, він відповів, що з 1990 років Кремль "циклічно повторює свої дії". Тобто здійснює вторгнення до сусідніх країн, часто використовуючи гібридні й дестабілізаційні кампанії. За словами Драгоне, ця модель поведінки "добре вивчена", однак повторив, що Росія отримає відсіч.

"Перш за все, країни Балтії, Румунія та Польща є членами НАТО, тому будь-яка агресія Росії проти цих держав зустріне відповідь усіх 32 країн Альянсу", – зазначив він.

Генерал НАТО підкреслив, що потрібно стримувати будь-які потенційні амбіції Росії чи іншої країни щодо дій проти Альянсу. Робити це необхідно, перш за все, дипломатичним шляхом, але підкріплювати слова позицією сили.

"Поєднання м’якої й жорсткої сили – це унікальна особливість НАТО", – зазначив Драгоне.