Генерал НАТО: Россия – главная угроза, ответ в случае нападения будет катастрофическим

По словам Драгоне, в случае нападения РФ на одну из стран НАТО ответ агрессор получит от всех членов Альянса

Джузеппе Драгоне и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия и террористические группы – главные угрозы НАТО. Это прописано в Стратегической концепции и Военной стратегии альянса, сообщил в интервью глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он отметил, что вероятность "столкновения" НАТО с Россией сейчас низкая, но не исключена полностью. Силы и возможности Североатлантического союза "значительно превосходят" российские. Чтобы избежать войны с РФ и дальше, меры сдерживания НАТО должны оставаться сильными, подчеркнул Драгоне.

"Если Россия сделает такой безрассудный шаг, ответ будет катастрофическим для Москвы... У нас есть оборонные планы и они мощные. Мы готовы. Именно поэтому более 75 лет союзные страны сохраняют мир и стабильность", – подчеркнул генерал.

На вопрос о том, может ли Россия напасть на страны Балтии, Польшу или Румынию, он ответил, что с 1990 года Кремль "циклически повторяет свои действия": вторгается в соседние страны, часто используя гибридные и дестабилизационные кампании. По словам Драгоне, эта модель поведения "хорошо изучена", однако повторил, что Россия получит отпор.

"Прежде всего, страны Балтии, Румыния и Польша являются членами НАТО, поэтому любая агрессия России против этих государств встретит ответ всех 32 стран Альянса", – отметил он.

Генерал НАТО подчеркнул, что нужно сдерживать любые потенциальные амбиции России или другой страны по действиям против Альянса. Делать это необходимо, прежде всего, дипломатическим путем, но подкреплять слова позицией силы.

"Сочетание мягкой и жесткой силы – это уникальная особенность НАТО", – отметил Драгоне.