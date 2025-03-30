Страны Балтии ожидают усиления российской угрозы после прекращения огня в Украине – FT

Ханно Певкур (Фото: Phil nijhuis/EPA)

Прекращение огня в Украине резко усилит угрозу безопасности для стран Балтии, поскольку Россия продолжит перевооружение и передислоцирует войска на северо-восточный фланг НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет прекращена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это также означает, что уровень угрозы значительно возрастет", – сказал Певкур.

Как отмечает Financial Times, Певкур предположил, что из 600 000 находящихся в Украине российских военных 300 000, вероятно, будут передислоцированы.

"Эти люди не поедут в разные уголки России собирать кукурузу или делать что-то другое, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше, чем в их родных городах", – сказал он.

Ранее с аналогичной оговоркой выступила министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене.

"Не питаем иллюзий. Россия использует время после прекращения огня, чтобы нарастить свой военный потенциал. Они уже имеют огромную армию, обученную бою, которая собирается становиться еще больше", – сказала она во время визита в Великобританию.

По данным Financial Times, страны Балтии особенно озабочены крупномасштабными военными учениями "Запад", которые состоятся осенью вблизи их границ в России и Белоруссии. Учения, проводимые каждые четыре года, моделируют конфликт со странами НАТО, в них принимают участие десятки тысяч военных, танков, самолетов и артиллерии.

Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран для формирования так называемых европейских "сил успокоения", которые планируется направить в Украину для предотвращения повторного нападения России.

"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы имеем риски на нашей границе", – сказал Певкур.

Страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, заявили, что не могут взять на себя обязательство развернуть войска в Украине за счет собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские силы, предназначенные для обороны Балтии.