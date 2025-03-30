Країни Балтії очікують посилення російської загрози після припинення вогню в Україні – FT

Ханно Певкур (Фото: Phil nijhuis/EPA)

Припинення вогню в Україні різко посилить загрозу безпеці для країн Балтії, оскільки Росія продовжить переозброєння та передислокує війська на північно-східний фланг НАТО. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде припинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це також означає, що рівень загрози значно зросте ", — сказав виданню Певкур.

Як зазначає Financial Times, Певкур припустив, що з 600 000 російських військових, які зараз перебувають в Україні, 300 000, ймовірно, будуть передислоковані.

"Ці люди не поїдуть у різні куточки Росії збирати кукурудзу чи робити щось інше, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п’ять-десять разів більша, ніж у їхніх рідних містах", – сказав він.

Раніше з аналогічним застереженням виступила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Не маймо ілюзій. Росія використає час після припинення вогню, щоб наростити свій військовий потенціал. Вони вже мають величезну армію, навчену бою, яка збирається ставати ще більшою", – сказала вона під час візиту у Велику Британію.

За даними Financial Times, країни Балтії особливо стурбовані великомасштабними військовими навчаннями "Захід", які відбудуться восени поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі. Навчання, які проводяться кожні чотири роки, моделюють конфлікт із країнами НАТО, в них беруть участь десятки тисяч військових, танків, літаків і артилерії.

Обидва міністри також застерегли від передислокації будь-яких військ НАТО зі своїх країн для формування так званих європейських "сил заспокоєння", які плануються направити до України для запобігання повторного нападу Росії.

"Ми не можемо поставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", – сказав Певкур.

Країни східного флангу НАТО, включно із Польщею та Румунією, заявили, що не можуть взяти на себе зобов’язання розгорнути війська в Україні за рахунок власної безпеки. Естонія також виступила проти планів Великобританії передислокувати в Україну британські сили, призначені для оборони Балтії.