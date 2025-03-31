Le Figaro: Путін зі 100% ймовірністю може вторгнутися до однієї з країн Європи

Європейські військові вважають, що припинення вогню в Україні дасть Росії час та можливість відновити сили

Армія Росії (Фото: Міноборони РФ)

Росія зі 100% ймовірністю може вторгнутися в якусь із європейських країн найближчими роками. Про це повідомив Le Figaro неназваний високопоставлений французький офіцер.

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"Існує 100% ймовірність того, що Володимир Путін спробує перевірити європейську країну, де він відчує слабкість. Нам потрібно запитати себе, що потрібно було зробити до 2022 року, щоб не допустити вторгнення Путіна до України", – сказав він.

На його думку, потрібно "готуватися до гіршого", щоб бути готовим дати відсіч супротивнику.

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У Європі вважають, що повномасштабна війна видається малоймовірною. При цьому не виключають, що Росія може піти на обмежене вторгнення на територію європейської держави або вдатися до "гібридної" або "підпорогової" війни.

Як приклад такої війни наведено вибори в Румунії. Зазначається, що російські спецслужби намагалися привести до влади проросійського президента, але результати голосування було скасовано.

За оцінками розвідок різних країн, передбачувані терміни можливого вторгнення РФ – чотири-п'ять років.

"Якщо ми дослухаємось до лідерів країн Балтії, це може статися набагато швидше", – сказав анонімний французький військовий.

Литовська спецслужба в нещодавньому звіті зазначала, що в середньостроковій перспективі Росія не повинна мати потенціалу на масштабну війну проти НАТО. Але вона може розвинути достатній військовий потенціал для обмежених воєнних дій проти однієї чи кількох європейських країн.

Водночас будь-який компроміс щодо повномасштабної війни РФ проти України в Європі розглядають як тимчасовий захід.

"Будь-який компроміс (в Україні) буде тимчасовим, а припинення вогню стане паузою (для Росії), щоб відновити свої сили", – запевняє керівник неназваної європейської розвідувальної служби.

Зазначається, що Путін дотримується войовничої риторики та ідентифікує Захід як супротивника. Його мета: знову закріпитися в тому місці, яке він вважає "сферою впливу Росії": щонайменше в Україні, Молдові, Кавказі, країнах Балтії.