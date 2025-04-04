НАТО готове відреагувати на військові навчання Росії та Білорусі, якщо буде потреба – МЗС Литви

Кястутіс Будріс (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

За потреби НАТО готове відреагувати на майбутні російсько-білоруські військові навчання "Захід", що заплановані на осінь 2025 року. Про це заявив голова литовської дипломатії Кястутіс Будріс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів Альянсу у Брюсселі, повідомляє суспільний мовник LRT.

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"Певні дії плануються, залежно від того, що ми побачимо по той бік, які російські та білоруські сили будуть залучені в ході навчань, і це, безумовно, не залишиться без уваги", – розповів Будріс.

Міністр не розкрив більш детальних планів НАТО, але запевнив, що Альянс відреагує з урахуванням того, як проходитимуть навчання, а також того, у якій кількості та які саме сили будуть залучені РФ та Білоруссю.

Відповідно до цього НАТО сформує "свою власну, скажімо так, присутність чи відповідь", пояснив чиновник.

Литовська армія зазначала, що не бачить жодних додаткових військових загроз для країни під час російсько-білоруських навчань "Захід".

За словами військових, вони виходять із розвідданих від усього блоку НАТО і стверджують, що, як і в минулому, головною загрозою цього року буде "підвищений ризик ненавмисних інцидентів".

Наприкінці лютого президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що навчання "Захід" не повинні викликати додаткових побоювань, оскільки країна та її союзники також проводять навчання й готуються до потенційних загроз.