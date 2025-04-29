Зеленский: РФ готовит что-то в Беларуси летом. В ЦПД говорят – хочет воевать до конца года

В ЦПД отметили, что риск провокаций против Украины и Европы действительно существует

Путин и Лукашенко на учениях (Иллюстративное фото: фото:president.gov.by)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "что-то готовит" в Беларуси этим летом. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на пленарном заседании 10-го саммита Триморья.

"Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда в этот раз? Я не знаю. Украина, Литва, Польша? Не дай бог!" – сказал он.

Президент отметил, что все должны быть готовы к этому и подчеркнул, что все институты Украины открыты для сотрудничества.

Вместе с тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что существует риск использования учений в Беларуси для прикрытия с целью провокаций в пограничные как против Украины, так и против Европы.

Он отметил, что об этом сообщалось и раньше, к подобному сценарию "все готовы", а за россиянами будет повышено внимание.

"Сама же Россия хочет воевать в течение всего лета и до конца этого года – об этом говорит их ВПК и накопление резервов. Конечно, они хотят разбалансировать внимание, но им не удастся", – подчеркнул Коваленко.