Зеленский: РФ готовит что-то в Беларуси летом. В ЦПД говорят – хочет воевать до конца года
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "что-то готовит" в Беларуси этим летом. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на пленарном заседании 10-го саммита Триморья.
"Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда в этот раз? Я не знаю. Украина, Литва, Польша? Не дай бог!" – сказал он.
Президент отметил, что все должны быть готовы к этому и подчеркнул, что все институты Украины открыты для сотрудничества.
Вместе с тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что существует риск использования учений в Беларуси для прикрытия с целью провокаций в пограничные как против Украины, так и против Европы.
Он отметил, что об этом сообщалось и раньше, к подобному сценарию "все готовы", а за россиянами будет повышено внимание.
"Сама же Россия хочет воевать в течение всего лета и до конца этого года – об этом говорит их ВПК и накопление резервов. Конечно, они хотят разбалансировать внимание, но им не удастся", – подчеркнул Коваленко.
- 5 февраля президент Зеленский заявил, что в 2025 году российский диктатор Путин разместит свои войска в Беларуси для вовлечения в войну Польши и стран Балтии.
- 4 апреля в МИД Литвы сообщали, что НАТО готово отреагировать на военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в случае необходимости.
- 28 апреля в Минобороны Польши пообещали "адекватный" ответ на совместные учения РФ и Беларуси.