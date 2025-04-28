В Минобороны Польши пообещали "адекватный" ответ на совместные учения РФ и Беларуси

Цезарий Томчик (Фото: Wojciech Olkusnik/EPA)

Польша "адекватно" отреагирует на организованные Россией и Беларусью военные учения "Запад-2025", которые должны состоятся в сентябре. Об этом в эфире RMF24 сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

В Польше будут "большие маневры" – как польские, так и НАТО, утверждает замглавы Минобороны.

В то же время он опроверг, что будущие учения могут представлять угрозу для Польши.

"Польша адекватно ответит на учения "Запад-2025", которые будут проходить в Беларуси. В Польше состоятся большие польские учения и при участии НАТО, а также масштабные маневры", — сказал чиновник.

Томчик напомнил, что в 2024 году "мы стали свидетелями крупнейших в истории учений НАТО, которые собрали около 100 000 солдат".

НАТО сильнее России, подчеркнул он.

СПРАВКА Осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". Беларуско-российские учения "Запад" проводят каждые четыре года с 2009 года. Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали самыми большими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину. Осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". Беларуско-российские учения "Запад" проводят каждые четыре года с 2009 года. Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали самыми большими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.