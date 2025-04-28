В Минобороны Польши пообещали "адекватный" ответ на совместные учения РФ и Беларуси
Польша "адекватно" отреагирует на организованные Россией и Беларусью военные учения "Запад-2025", которые должны состоятся в сентябре. Об этом в эфире RMF24 сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.
В Польше будут "большие маневры" – как польские, так и НАТО, утверждает замглавы Минобороны.
В то же время он опроверг, что будущие учения могут представлять угрозу для Польши.
"Польша адекватно ответит на учения "Запад-2025", которые будут проходить в Беларуси. В Польше состоятся большие польские учения и при участии НАТО, а также масштабные маневры", — сказал чиновник.
Томчик напомнил, что в 2024 году "мы стали свидетелями крупнейших в истории учений НАТО, которые собрали около 100 000 солдат".
НАТО сильнее России, подчеркнул он.
- 19 марта 2025 года в Минобороны Польши заявили, что у Варшавы есть планы разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".
- 26 апреля сообщалось, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши.