Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши
Оперативное командование Вооруженных Сил сообщило о факте нарушения российским военным вертолетом Балтийского флота воздушного пространства Польши. Польша считает инцидент проверкой готовности польских систем противовоздушной обороны к выявлению и ликвидации внешних угроз.
Инцидент произошел над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море вечером 25 апреля.
За полетом вертолета наблюдали военные радиолокационные системы Вооруженных сил Польши и гражданские системы Польского агентства аэронавигации.
"Дежурившие силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", – заявили польские военные.
Ведомство заявило, что характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность польских систем ПВО к выявлению и ликвидации внешних угроз.
- Истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, в середине апреля дважды взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ, нарушивших правила полетов.