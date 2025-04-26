Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

Иллюстративное фото: Оперативное командование Вооруженных Сил

Оперативное командование Вооруженных Сил сообщило о факте нарушения российским военным вертолетом Балтийского флота воздушного пространства Польши. Польша считает инцидент проверкой готовности польских систем противовоздушной обороны к выявлению и ликвидации внешних угроз.

Инцидент произошел над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море вечером 25 апреля.

За полетом вертолета наблюдали военные радиолокационные системы Вооруженных сил Польши и гражданские системы Польского агентства аэронавигации.

"Дежурившие силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", – заявили польские военные.

Ведомство заявило, что характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность польских систем ПВО к выявлению и ликвидации внешних угроз.