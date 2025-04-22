Российские самолеты дважды за неделю нарушили правила полетов в странах Балтии

Для идентификации и сопровождения самолетов РФ были привлечены истребители НАТО

Иллюстративное фото: Министерство обороны Литвы

Истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, на прошлой неделе дважды взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ, нарушивших правила полетов. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

В частности, 14 апреля истребители НАТО вылетели для идентификации российского самолета Ил-20, летевшего по маршруту: материковая часть России – международное воздушное пространство – Калининградская область.

Ил-20 совершал полет без заранее предоставленного плана полета, хотя и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами. Также у самолета был включен радиолокационный ретранслятор.

18 апреля истребители НАТО совершили полет для идентификации двух российских самолетов СУ-24, летевших по маршруту: материковая часть России – международное воздушное пространство – Калининградская область.

СУ-24 летели с выключенными радиолокационными ретрансляторами без плана полета. Но самолеты поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами.