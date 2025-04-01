Россияне готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО – глава МИД Литвы

Кястутис Будрис считает, что есть угроза не только для Европы, но и для США

Кястутис Будрис (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Разведывательное сообщество в странах НАТО пришло к согласию, что Россия является долгосрочной прямой военной угрозой Альянсу. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Андреем Сибигой сообщил глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, РФ представляет угрозу не только Европе, но и Соединенным Штатам. Министр добавил, что для таких оценок разведки есть все основания.

"В частности, это планы России и возможности, которые планируются и должны присутствовать очень близко к НАТО. Они десятилетиями вкладывались в это. И они четко готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО", – сказал Будрис.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что полномасштабное вторжение РФ в Украину продемонстрировало, что Москва использует военную силу для реализации своих политических целей. Будрис напомнил, что российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз озвучивал свои цели.

"Он говорил, что хочет, чтобы американцев не было в Европе. Он хочет доминировать в Европе. Он хочет, чтобы и Литва не была процветающей страной", — подчеркнул глава дипломатии Литвы.

По его мнению, это долгосрочная цель для России. Поэтому угроза со стороны РФ "реальна и долгосрочна".

"Мы должны обеспечить сдерживание, потому что с Россией мы вынуждены быть рядом. У нас есть три варианта: либо война с Россией, либо угроза России, либо оккупация. Для того чтобы избежать последнего, необходимо быть в такой позиции, где вы можете сдерживать. Иначе вы будете в позиции войны", – акцентировал Будрис.