Росіяни готуються до довгострокової конфронтації з НАТО – глава МЗС Литви

Кястутіс Будріс вважає, що є загроза не лише для Європи, але й для США

Кястутіс Будріс (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Розвідувальна спільнота у країнах НАТО дійшла згоди, що Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою Альянсу. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою повідомив глава зовнішньополітичного відомства Литви Кястутіс Будріс.

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За його словами, РФ є загрозою не тільки для Європи, але й для Сполучених Штатів. Міністр додав, що для таких оцінок розвідки є всі підстави.

"Зокрема, це плани Росії й спроможності, які плануються та мають бути присутні дуже близько до НАТО. Вони десятиріччями вкладалися в це. І вони чітко готуються до довгострокової конфронтації з НАТО", – сказав Будріс.

Глава МЗС Литви наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ до України продемонструвало, що Москва використовує військову силу для реалізації своїх політичних цілей. Будріс нагадав, що російський диктатор Володимир Путін вже декілька разів озвучував свої цілі.

"Він казав, що хоче, аби американців не було у Європі. Він хоче домінувати у Європі. Він хоче, щоб і Литва не була країною, що процвітає", – наголосив глава дипломатії Литви.

На його думку, саме це довгострокова ціль для Росії. Тому загроза з боку РФ "реальна й довгострокова".

"Ми маємо забезпечити стримування, бо з Росією ми змушені бути поруч. У нас є три варіанти: або війна з Росією, або загроза Росії, або окупація. Для того, щоб уникнути останнього, необхідно бути в такій позиції, де ви можете стримувати. Інакше ви будете у позиції війни", – акцентував Будріс.