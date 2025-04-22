Російські літаки двічі за тиждень порушили правила польотів у країнах Балтії
Винищувачі НАТО, які виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, минулого тижня двічі злітали для ідентифікації та супроводу літаків РФ, які порушили правила польотів. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
Зокрема, 14 квітня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів за маршрутом: материкова частина Росії – міжнародний повітряний простір – Калінінградська область.
Іл-20 здійснював політ без заздалегідь наданого плану польоту, хоча і підтримував радіозв’язок із регіональним центром управління польотами. Також літак мав увімкнений радіолокаційний ретранслятор.
18 квітня винищувачі НАТО здійснили політ для ідентифікації двох російських літаків СУ-24, які летіли за маршрутом: материкова частина Росії – міжнародний повітряний простір – Калінінградська область.
СУ-24 летіли із вимкнутими радіолокаційними ретрансляторами та без плану польоту. Але літаки підтримували радіозв’язок із регіональним центром управління польотами.
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