Російські літаки двічі за тиждень порушили правила польотів у країнах Балтії

Для ідентифікації та супроводу літаків РФ були залучені винищувачі НАТО

Ілюстративне фото: Міністерство оборони Литви

Винищувачі НАТО, які виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, минулого тижня двічі злітали для ідентифікації та супроводу літаків РФ, які порушили правила польотів. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

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Зокрема, 14 квітня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів за маршрутом: материкова частина Росії – міжнародний повітряний простір – Калінінградська область.

Іл-20 здійснював політ без заздалегідь наданого плану польоту, хоча і підтримував радіозв’язок із регіональним центром управління польотами. Також літак мав увімкнений радіолокаційний ретранслятор.

18 квітня винищувачі НАТО здійснили політ для ідентифікації двох російських літаків СУ-24, які летіли за маршрутом: материкова частина Росії – міжнародний повітряний простір – Калінінградська область.

СУ-24 летіли із вимкнутими радіолокаційними ретрансляторами та без плану польоту. Але літаки підтримували радіозв’язок із регіональним центром управління польотами.