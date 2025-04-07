Литва супроводжуватиме російські поїзди спеціальним вертольотом

Глава МВС країни зазначив, що ситуація з безпекою в регіоні потребує реакції на ймовірні загрози

Презентація нового вертольоту в Литві (Фото: E. Blažio / LRT nuotr.)

У Литві 7 квітня прикордонники представили новий гелікоптер, який використовуватимуть для супроводу транзитних поїздів до Калінінградської області Росії та з неї. Про це сказав міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратовичюс, повідомляє LRT.

Вертоліт призначений для поїздів Спеціальної транзитної схеми та швидкого реагування на потенційні інциденти. За словами Кондратовичюса, зміни ситуації з безпекою у регіоні призвели до появи нових загроз та викликів.

"Цей вертоліт буде використовуватися для посилення контролю за поїздами, що прямують до Калінінградської області та з неї. Прикордонники не втрачають пильності та надійно охороняють державний кордон, тому одним з наших пріоритетів на цей момент є максимальна турбота про матеріальне забезпечення прикордонної служби та офіцерів, а також необхідні засоби", – сказав він.

Раніше Європейська комісія виділила 25 млн євро на забезпечення безпеки Спеціальної транзитної схеми. Вартість вертольота – 11 млн євро, також було куплено ще два вертольоти H145 зі спецобладнанням, які спеціально контролюватимуть поїзди з Росії.

Зазначається, що нові гелікоптери оснащено системами відеоспостереження, вантажопідвісним обладнанням, пошуково-рятувальним обладнанням, протипожежним обладнанням та засобами надання медичної допомоги.

Окрім супроводу російських поїздів їх залучатимуть у разі надзвичайних ситуацій чи аварій на Островецькій АЕС, для пошуку людей та медичних перевезень.

Спеціальний режим транзиту призначено для забезпечення сухопутного транзиту осіб між Калінінградською областю та іншими територіями Росії. Громадянам РФ видається спрощений транзитний документ для багаторазового транзиту, але перетинати територію Литви потрібно протягом 24 годин.