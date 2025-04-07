Литва будет сопровождать российские поезда специальным вертолетом
В Литве 7 апреля пограничники представили новый вертолет, который будут использовать для сопровождения транзитных поездов в Калининградскую область России и из нее. Об этом сказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс, передает LRT.
Вертолет предназначен для поездов Специальной транзитной схемы и быстрого реагирования на потенциальные инциденты. По словам Кондратовичюса, изменения ситуации с безопасностью в регионе привели к появлению новых угроз и вызовов.
"Этот вертолет будет использоваться для усиления контроля за поездами, следующими в Калининградскую область и из нее. Пограничники не теряют бдительности и надежно охраняют государственную границу, поэтому одним из наших приоритетов на данный момент является максимальная забота о материальном обеспечении пограничной службы и офицеров, а также необходимых средствах", – сказал он.
Ранее Европейская комиссия выделила 25 млн евро на обеспечение безопасности Специальной транзитной схемы. Стоимость вертолета – 11 млн евро, также были куплены еще два вертолета H145 со спецоборудованием, которые специально будут контролировать поезда из России.
Отмечается, что новые вертолеты оснащены системами видеонаблюдения, грузоподвесным оборудованием, поисково-спасательным оборудованием, противопожарным оборудованием и средствами оказания медицинской помощи.
Помимо сопровождения российских поездов их будут задействовать в случае чрезвычайных ситуаций или аварий на Островецкой АЭС, для поиска людей и медицинских перевозок.
Специальный режим транзита предназначен для обеспечения сухопутного транзита лиц между Калининградской областью и другими территориями России. Гражданам РФ выдается упрощенный транзитный документ для многократного транзита, но пересекать территорию Литвы нужно в течение 24 часов.
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