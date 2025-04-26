Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі

Ілюстративне фото: Оперативне командування Збройних Сил

Оперативне командування Збройних Сил повідомило про факт порушення російським військовим гелікоптером Балтійського флоту повітряного простору Польщі. Польща вважає інцидент перевіркою готовності польських систем протиповітряної оборони до виявлення та ліквідації зовнішніх загроз.

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Інцидент стався над територіальними водами Республіки Польща в Балтійському морі ввечері 25 квітня.

За польотом гелікоптера спостерігали військові радіолокаційні системи Збройних сил Польщі та цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

"Сили та засоби протиповітряної оборони, які чергували, перебували в постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – заявили польські військові.

Відомство заявило, що характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність польських систем ППО до виявлення та ліквідації зовнішніх загроз.